Гомельский: состав «Химок» просто фантастический

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, является ли уход Энтони Гилла из «Химок» потерей для подмосковного клуба.
«Состав просто фантастический. Не думаю, что потеря Гилла, который был ещё и травмоопасен, будет ощутимой», — написал Гомельский на своём сайте.
Гилл покинул «Химки» после трёх лет в команде. В начале августа у американского форварда закончился срок действия контракта. Стороны решили не продлевать соглашение.
В минувшем сезоне, до остановки регулярного чемпионата Евролиги, он принял участие в 25 матчах турнира (11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.
До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
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