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Юдонис Хаслем описал Джимми Батлера одной фразой

Юдонис Хаслем описал Джимми Батлера одной фразой
Баскетбол 0

Ветеран «Майами Хит» Юдонис Хаслем одной фразой охарактеризовал лидера клуба Джимми Батлера и всю команду.

«Если посадить Джимми в клетку с кошками, он будет недовольно рычать. А если в конуру с псами, он почувствует себя как дома», – приводит слова Хаслема Reddit.

Батлер покинул «Миннесоту Тимбервулвз» в 2018 году. По его словам, он был недоволен непрофессиональным подходом некоторых из своих партнёров. Джимми оказался в «Филадельфии Сиксерс». Но в Пенсильвании он также провёл лишь один сезон. С 2019 года Батлер выступает за «Майами Хит» и стал лидером коллектива из Флориды.

«Майами Хит» вместе с Батлером вышли в финал НБА сезона-2019/2020, где им предстоит сыграть решающую серию с «Лос-Анджелес Лейкерс».

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