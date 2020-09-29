Бекки Хэммон отреагировала на постоянное неназначение на пост главного тренера НБА

Бекки Хэммон, ассистент тренера «Сан-Антонио Спёрс», рассказала, как относится к тому, что её не назначают главным тренером клубов НБА. Ходили слухи о возможном назначении Хэммон в «Индиану Пэйсерс», но в итоге они не подтвердились.
«У меня было собеседование с «Пэйсерс», но всё зависело не от меня. Чем больше собеседований посещаю, тем лучше буду готова к моменту, когда появится подходящая возможность. Женщины занимают руководящие должности повсеместно, почему же баскетбол должен быть исключением?
Чем является баскетбол? Обучением, возможностью делиться знаниями. Насколько помню, в НБА говорили о важности равенства. Думаю, шаг в этом направлении сделан. Мне не кажется, что я стремлюсь перепрыгнуть через несколько ступеней.Работаю в профессиональном баскетболе уже 22 года. Готова и подготовлена на случай появления соответствующей возможности», — цитирует Хэммон Gazzetta.gr.
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