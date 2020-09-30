Мэджик Джонсон отреагировал на увольнение Дока Риверса из «Клипперс»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением об увольнеии Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».
«Не могу поверить, что «Клипперс» уволили Дока Риверса и фактически обвинили его в том, что «Денвер» выбил их из плей-офф. Две команды получат тренеров-суперзвёзд – Дока Риверса и Тайрона Лю», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».
Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абсолютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.
- 30 сентября 2020
-
09:12
-
09:04
-
08:53
-
08:51
-
08:43
-
08:43
-
08:33
-
08:30
-
08:06
-
08:00
-
00:29
- 29 сентября 2020
-
22:52
-
22:01
-
21:46
-
21:28
-
20:45
-
19:43
-
19:30
-
19:24
-
18:50
-
17:36
-
16:35
-
16:13
-
16:04
-
15:55
-
14:32
-
13:36
-
13:07
-
12:59
-
11:21
-
10:24
-
10:06
-
09:53
-
09:35
-
09:25