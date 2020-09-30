Мэджик Джонсон отреагировал на увольнение Дока Риверса из «Клипперс»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением об увольнеии Дока Риверса с поста главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс».



«Не могу поверить, что «Клипперс» уволили Дока Риверса и фактически обвинили его в том, что «Денвер» выбил их из плей-офф. Две команды получат тренеров-суперзвёзд – Дока Риверса и Тайрона Лю», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».

Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.



В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абсолютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.