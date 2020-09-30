Тренер «Барселоны»: ЦСКА — главный фаворит сезона

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс поделился мнением перед матчем 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги с ЦСКА.

«Баскетболу нужно научиться жить с пандемией коронавируса, как и всему обществу. Если нам нужно играть матчи, в которых не хватает нескольких игроков, мы должны выходить на площадку. Всем стоит смириться с тем, что предстоящий сезон Евролиги пройдёт необычно. Я считаю, что ни одну команду нельзя наказывать из-за того, что в их стране плохая ситуация из-за эпидемии. Кого считаю главным фаворитом Евролиги? Есть постоянные фавориты. Ответ на этот вопрос нужно начинать с последнего чемпиона — ЦСКА. Ещё есть „Анадолу Эфес“, лучший клуб на момент приостановки прошлого сезона. Им удалось сохранить команду, они играют с энергией. За ЦСКА и „Эфесом“ идут „Реал“ и «Милан», — приводит слова Ясикявичюса Eurohoops.