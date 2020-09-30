Агент: Тимофей Мозгов сейчас является свободным агентом

Баскетбольный агент Станислав Рыжов, представляющий центрового Тимофея Мозгова, рассказал, в каком статусе на данный момент находится его клиент.

«Тимофей Мозгов сейчас является свободным агентом», — заявил Рыжов в интервью тележурналу «Вид сверху».

В 2018 году чемпион НБА Мозгов получил травму колена и после этого не выходил на паркет в официальных матчах. В сезоне-2019/2020 появилась информация, что Тимофей тренируется вместе с подмосковными «Химками», однако контракт с ним не был активирован, он не получал зарплату в клубе. Напомним, в 2016 году Тимофей Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс». Всего в американской лиге выступал в течение 9 лет. Последний клуб НБА в карьере Мозгова — «Орландо Мэджик», который он покинул в 2019 году.