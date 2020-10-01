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В ЦСКА прояснили, сыграет ли Торнике Шенгелия в матче с «Барселоной»

В ЦСКА прояснили, сыграет ли Торнике Шенгелия в матче с «Барселоной»
Баскетбол / Евролига 0

Тяжелый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия должен сыграть в матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной». Шенгелия получил повреждение в первом официальном матче сезона с «Астаной», но оно оказалось несерьезным.

«Торнике полетел с командой в Барселону, в клубе рассчитывают, что он сыграет в стартовом матче Евролиги», — приводят «Известия» слова источника в ЦСКА.

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги-2019/2020 Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии» до перехода в ЦСКА в межсезонье-2020.

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