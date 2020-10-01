Выступающий против Эрдогана Энес Кантер вступился за арестованную в Беларуси Левченко

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил против ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко, которую приговорили к административному аресту на 15 суток.
«Елена Левченко, участник Олимпиады из Беларуси, была задержана в аэропорту полицией Лукашенко. Почему? Потому что она активный участник Свободного объединения спортсменов. Она должна быть свободна! Она ехала на лечение», — написал Кантер в на своей странице в «Твиттере».
В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.
Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.
Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.
Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.
- 1 октября 2020
-
22:23
-
22:13
-
21:29
-
20:52
-
19:45
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:33
-
18:12
-
17:19
-
16:14
-
15:38
-
15:30
-
14:38
-
14:17
-
13:55
-
13:01
-
12:38
-
12:02
-
11:58
-
11:50
-
11:46
-
11:13
-
11:05
-
10:48
-
09:58
-
09:42
-
09:25
-
09:19
-
08:51
-
08:48
-
08:43
-
08:32
-
08:25