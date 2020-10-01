Выступающий против Эрдогана Энес Кантер вступился за арестованную в Беларуси Левченко

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил против ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко, которую приговорили к административному аресту на 15 суток.



«Елена Левченко, участник Олимпиады из Беларуси, была задержана в аэропорту полицией Лукашенко. Почему? Потому что она активный участник Свободного объединения спортсменов. Она должна быть свободна! Она ехала на лечение», — написал Кантер в на своей странице в «Твиттере».

В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.



Елена Левченко — одна из лучших баскетболисток в истории Беларуси. Выступала за сборную с 2001 года, дважды играя в составе национальной команды на Олимпийских играх. В 2010-м сыграла в финале женской НБА и была признана лучшей центровой чемпионата мира.



Сейчас Левченко поддерживает движение спортсменов против насилия и фальсификаций на выборах президента Беларуси, победу на которых одержал Александр Лукашенко.



Елена входит в число 550 спортсменов, которые подписались под соответствующим обращением. В их числе многие звёзды белорусского спорта: Анна Гуськова, Николай Козеко, Александра Романовская, Александра Герасименя, Егор и Никита Мещеряковы, Надежда Остапчук, Эльвира Герман, Андрей Кравченко, Степан Попов, Дмитрий Асанов, Екатерина Снытина, Татьяна Лихтарович, Ольга Мазуренок, Василий Хомутовский, Александр Куль, Александр Крутиков, Артур Удрис, Олег Логвин, Мелитина Станюта и многие другие.