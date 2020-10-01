«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче сезона Евролиги

«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. В первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69.

Первая четверть осталась за «Зенитом», который вёл с преимуществом «+5». Но уже к большому перерыву хозяева паркета смогли отыграться. В третьей четверти турецкий клуб сумел оторваться на пять очков, но заключительная четверть осталась за гостями из Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка. 14 очков «Зениту» принёс форвард Кей Си Риверс. У хозяев самым результативным был разыгрывающий Василе Мичич, набравший 17 очков.