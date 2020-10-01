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«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче сезона Евролиги

«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» в первом матче сезона Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» с победы стартовал в новом розыгрыше Евролиги. В первом матче регулярного чемпионата клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над турецким «Анадолу Эфес». Встреча закончилась со счётом 73:69.

Первая четверть осталась за «Зенитом», который вёл с преимуществом «+5». Но уже к большому перерыву хозяева паркета смогли отыграться. В третьей четверти турецкий клуб сумел оторваться на пять очков, но заключительная четверть осталась за гостями из Санкт-Петербурга.

Турнирная таблица Евролиги

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка. 14 очков «Зениту» принёс форвард Кей Си Риверс. У хозяев самым результативным был разыгрывающий Василе Мичич, набравший 17 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 1-й тур
01 октября 2020, четверг. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
4-я четверть
69 : 73
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Анадолу Эфес: Мичич - 17, Симон - 14, Бьёбуа - 12, Морман - 8, Данстон - 4, Синглтон - 4, Шанлы - 4, Пляйсс - 3, Андерсон - 2, Балбай - 1, Гечим, Тунджер
Зенит: Пангос - 23, Риверс - 14, Гудайтис - 7, Пойтресс - 7, Фридзон - 7, Холлинс - 5, Зубков - 4, Понитка - 4, Бэрон - 2, Захаров, Пушков, Томас
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