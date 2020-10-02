Док Риверс возглавил «Филадельфию»

Док Риверс стал новым главным тренером «Филадельфии Сиксерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
28 сентября Риверс покинул пост главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс». «Филадельфия» искала нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна в августе. Кроме Риверса, кандидатами на вакантную должность считались Тайрон Лю и Майк Д'Антони.
Риверс возглавлял «Клипперс» с сезона-2013/2014. Под его руководством команда показала результат 356-208 (63,1% побед) за семь сезонов. Риверс ни разу не выводил «Клипперс» в финал Западной конференции, несмотря на составы с суперзвёздами Крисом Полом и Блэйком Гриффином, а также Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
В этом году «Клипперс» вылетели на стадии второго раунда плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4), растеряв преимущество 3-1. Риверс уже трижды за карьеру проиграл серии, в которых его команда вела 3-1. Это абсолютный антирекорд в истории НБА, поскольку ни один другой тренер не делал этого более одного раза.
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