Димитрис Итудис отреагировал на поражение ЦСКА от «Барселоны»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (66:76).
«Поздравляю «Барселону». Они играли лучше и заслужили победу. Что касается моей команды и игры в целом, надо всё глубоко проанализировать. Многое придётся проговорить, но сейчас, после коротких размышлений, могу сказать: игра была решена в первой и четвёртой четвертях, которые «Барселона» выиграла 13 очков, а вторую и третью мы выиграли «+3». Почему говорю об этом? Потому что в первой и четвёртой четвертях мы сделали 12 потерь, а потому и уступали, а во второй и третьей сделали всего 4 ошибки. В третьей четверти «Барселона» сделала 7 потерь. У нас получалось вынуждать соперников ошибаться, мы делали перехваты, но при этом мы приехали сюда, чтобы попасть всего 29% трёхочковых, 66% штрафных и 46% двухочковых. Определенно заслуга в этом принадлежит «Барселоне» и её защите, но я считаю, у нас достаточно довольно опытных защитников, форвардов и «больших», которые могут дорожить мячом в любой ситуации.
Как я сказал, поздравления «Барселоне», но даже с большим количеством потерь и плохой реализацией, мы добрались до отметки 57-55 за 8 минут до конца, хорошо отзащищались и получили открытый бросок. Мы сражались, но этого было недостаточно для этого уровня. Естественно, мы были не в ритме. Мы были медленными. Исполнение было плохим, не хватало духа, ментальности, чтобы биться с самого начала», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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