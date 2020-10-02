В «Уорриорз» не знали, что Леброн играл с переломом после ляпа Джей Ара в финале-2018

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит в первом матче финала НБА 2018 года с «Голден Стэйт Уорриорз» забыл о счёте, решив, что его команда выигрывает. Вместо броска по кольцу он убежал в центр площадки, чтобы потянуть время. Встреча перешла в овертайм, где «Уорриорз» не оставили «Кавальерс» шансов.

Суперзвезда «Кливленда» Леброн Джеймс был очень зол, направляясь в раздевалку, он ударил по доске и сломал руку. С этой травмой он играл со второго по четвёртый матч. И как теперь сообщается, в стане соперников «Кавальерс» по финалу не знали об этом.

«Нет. Мы вообще не знали. Для меня это новость. Об этом никогда не говорили ни на встрече, ни среди игроков, ни среди тренеров. Для меня это новость. Об этом точно не говорили. Сложно так играть. Ему не тейпировали руку или что-то в этом роде, так что это безумие», — приводит слова одного из бывших игроков «Голден Стэйт» Bleacher Report.