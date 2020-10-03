Симмонс: мы не можем снова допустить победу Трампа. Байден — президент, который нам нужен

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс выступил против действующего президента США Дональда Трампа и поддержал его соперника на выборах Джо Байдена.
«Дональд Трамп выиграл в штате Пенсильвания с разницей менее чем один пункут в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось снова. Джо Байден — президент, который нам нужен, чтобы бороться с COVID-19, бороться за равенство и сделать эту страну лучше, чем когда-либо прежде», — приводит слова Симмонса Clutch Points.
24-летний Симмонс не раз заявлял о важности предстоящих выборов. Двукратный участник Матча всех звёзд — один из многих игроков НБА, выступающих против Трампа, который подвергся новой волне критики за то, что не осудил расизм, когда этот вопрос был поднят во время дебатов с Байденом.
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