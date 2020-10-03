Дэвис: Леброн — Коби, потому что владеет мячом, а я Шак, потому что играю под кольцом

Баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после победы во втором матче серии финала НБА с «Майами Хит» (124:114, 2-0) объяснил, почему он и Леброн Джеймс упомянуты в одном ряду с легендарными Коби Брайантом и Шакилом О'Нилом.



«Эти два парня особенные. Особенный дуэт, лучший, который вы могли видеть. Многократные чемпионы. Они оба доминировали на паркете. Знаю, что они спорили, потому что оба хотели быть доминирующими, оба хотели быть великими и побеждать. Но они были самоотверженными. У них был дух соревнования. Думаю, мы с Леброном похожи на них.



Мы хотим выигрывать независимо от обстоятельств. Мы оба хотим убедиться, что сделаем всё возможное для победы. Да, иногда мы будем спорить, но это идёт с правильным посылом. Мы знаем, что у нас двоих и этой команды есть что-то особенное, и мы просто пытаемся извлечь из этого выгоду.



Кто из нас кто? Леброн — Коби, потому что владеет мячом, а я Шак, потому что играю под кольцом», — приодвит слова Энтони Дэвиса ASAP Sports.