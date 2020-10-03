Кевин Дюрант поставил Майкла Джордана выше Леброна Джеймса в рейтинге MVP всех времён
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант составил рейтинг топ-5 MVP в истории НБА.
«Майкл Джордан (1998), Майкл Джордан (1988), Хаким Оладжьювон (1994), Леброн Джеймс (2010), Коби Брайант (2008)», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.
Майкл Джордан пять раз выигрывал MVP (1988, 1991, 1992, 1996, 1998). Большинство болельщиков и экспертов считают сезон 1991 года лучшим в карьере Джордана: легендарный защитник «Чикаго Буллз» набирал тогда 31,5 очка, 5,5 передачи и 2,7 перехвата в матче. Кроме того, Джордан выиграл чемпионский титул и стал лучшим скорером лиги. Дюрант отказался включать этот сезон шестикратного чемпиона НБА в пятёрку лучших. Кевин признавался MVP в 2014 году, но не поставил себя в топ-5.
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