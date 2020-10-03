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Эксперт: Леброн прекрати, пожалуйста. У тебя простейший путь к титулу и слабейший соперник

Эксперт: Леброн прекрати, пожалуйста. У тебя простейший путь к титулу и слабейший соперник
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс преувеличивает силу соперника по финальной серии «Майами Хит».

«Леброн только что сказал: «Мы играем против отличной команды». Пожалуйста, прекрати. Это твой самый простой путь к титулу и, безусловно, самый слабый соперник в финале, потерявший двух ключевых игроков», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся второй матч финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 124:114. Таким образом, счёт в серии — 2-0 в пользу «Лейкерс». Команда из Калифорнии в последний раз становилась чемпионом НБА в 2010 году. Следующий матч команд состоится 5 октября. Начало — в 2:30 мск.

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