Джефферсон — о выпаде Ирвинга в адрес Леброна: они с Дюрантом создают кликбейт

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон осудил звёзд «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга и Кевина Дюранта.
«Не слушайте лживые истории. Пусть люди живут своей жизнью. Это всего лишь игра. Поговорим об искусстве, о спорте. Можно говорить открыто и свободно. Но мы живём в обществе кликбейта. Проблема в том, что Кайри Ирвинг пришёл на подкаст Кевина Дюранта и говорил такие вещи. Мы в СМИ не создаем кликбейт. Вы и Кевин Дюрант создаёте кликбейт», — приводит слова Джефферсона Clutch Points.
Напомним, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014–2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.
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