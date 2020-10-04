Флойд Мейвезер выбрал величайшего в истории НБА между Леброном и Майклом Джорданом

Легенда бокса Флойд Мейвезер-младший считает шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола. При этом Мейвезер отметил, что отдал бы преимущество Леброну Джеймсу, если бы тот играл против Джордана один на один.

«Я выберу Леброна Джеймса для игры один на один. Если бы Леброн и Майкл играли друг против друга, Джеймс оказался бы слишком большим, слишком сильным и слишком быстрым для Джордана. Однако если бы мне пришлось выбирать одного величайшего игрока всех времён, я бы выбрал Майкла Джордана. Я должен выбрать того, кто будет выкладываться на полную в каждом матче. В решающие моменты Леброн не должен оставаться в стороне, он должен бросать», — приводит слова Мейвезера Fadeaway World.