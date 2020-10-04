Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Флойд Мейвезер выбрал величайшего в истории НБА между Леброном и Майклом Джорданом

Флойд Мейвезер выбрал величайшего в истории НБА между Леброном и Майклом Джорданом
Баскетбол / НБА 0

Легенда бокса Флойд Мейвезер-младший считает шестикратного чемпиона НБА в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана величайшим игроком в истории баскетбола. При этом Мейвезер отметил, что отдал бы преимущество Леброну Джеймсу, если бы тот играл против Джордана один на один.

«Я выберу Леброна Джеймса для игры один на один. Если бы Леброн и Майкл играли друг против друга, Джеймс оказался бы слишком большим, слишком сильным и слишком быстрым для Джордана. Однако если бы мне пришлось выбирать одного величайшего игрока всех времён, я бы выбрал Майкла Джордана. Я должен выбрать того, кто будет выкладываться на полную в каждом матче. В решающие моменты Леброн не должен оставаться в стороне, он должен бросать», — приводит слова Мейвезера Fadeaway World.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020