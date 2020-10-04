«Сколково» и Latinas победили в национальном финале Red Bull Half Court в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге определились победители российской части Red Bull Half Court. Национальный финал турнира по стритболу состоялся 3 октября на площадке «Севкабель порт». Среди мужчин не было равных московской команде «Сколково», а в женских соревнованиях сильнейшими стали девушки из Latinas, прошедшие отбор в Нижнем Новгороде.
В мужском турнире за титул сражались 10 команд-победителей региональных отборочных соревнований. Жеребьёвка разделили участников на две группы по пять команд.
В группе А «Северяне» и Bulldogs одержали по три победы и вышли в полуфинал. Хотя в личной встрече сильнее были «бульдоги», в таблице выше оказались парни из Республики Коми, получившие бонус в 6 баллов за наибольшую результативность по итогам всех матчей в группе. «Мост» из Калининграда стал единственной командой, обыгравшей в группе Bulldogs, но в плей-офф не пробился. «Коченево» из Новосибирска и краснодарский «Райффайзен Банк» также не смогли выйти из группы.
В группе В московский «Сколково» катком прошёлся по оппонентам и набрал максимум очков, включая бонус за результативность. Хозяева финала из команды Piter обыграли «Банкиров» (Казань), «Королей группового этапа» (Екатеринбург) и «Динамо» (Ростов-на-Дону), что позволило им продолжить борьбу за титул.
На стадии полуфиналов Piter в сумасшедшем по накалу поединке вырвал победу у «Северян», а фаворитам из «Сколково» пришлось серьёзно потрудиться, чтобы одолеть молодых ребят из нижегородских «бульдогов». В финале сотни зрителей увидели роскошное противостояние «Сколково» и Piter, в котором в концовке чуть лучше были парни из Москвы – 13:9. Чемпионами стали Денис Бергман, Никита Вавилов, Никита Макшев и Семён Дебда.
Фото: Red Bull
Теперь лучшей команде национального финала Red Bull Half Court предстоит участие в мировом финале турнира, который пройдёт в ноябре в Турции. Женских соревнований в Турции не будет из-за недобора участников, но девушки из Latinas всё равно отправятся в Турцию в качестве почётных гостей турнира. В группе московская команда, прошедшая отбор в Нижнем Новгороде, не оставила шансов «Парме-КОР» (Пермь), «Десерту» (Екатеринбург) и Basketclub Woman (Калининград).
Фото: Red Bull
В полуфинале Галина Шепелева, Мария Долгополова, Яна Нижельская и Ксения Чернова в концовке вырвали победу у «ЦОП Санкт-Петербург», а в финале в напряжённом овертайме сломили сопротивление московских «Матрёшек».
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