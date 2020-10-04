Ведищев и Пашутин высказались о матче с ЦСКА

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев и главный тренер команды Евгений Пашутин поделились мнением о матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (80:94).

«Знали, что матч будет сложным. ЦСКА не совсем удачно начал сезон и горел желанием одержать победу в этой встрече. Мы владели инициативой после первой четверти, но упустили ее. Такая опытная команда, как ЦСКА, нас за это наказала. Нужно работать над качеством игры. Тренер знает, что делать, ротация в команде хорошая. Думаю, сегодня нашим молодым ребятам не хватило уверенности. Но это начало сезона, предсезонной подготовки у команды не было. Знаем, где нам нужно прибавить. Будем работать. Сейчас нужно думать о выездном матче с «Виртусом», одним из фаворитов Еврокубка. Будет сложно, но играть нужно только на победу», — цитирует Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.

«Готовились и разбирали игру соперника. ЦСКА – команда с именем, команда-лидер, действующий чемпион, с длинным ростером, хорошей «скамейкой». Тем не менее последние матчи показали, что при хорошей защите, грамотном нападении и контроле темпа эту команду можно обыгрывать. Мы готовились, двадцать минут следовали плану, но в третьей четверти ЦСКА стал играть жестко, давить на мяч, играть за получение, мы потеряли организацию. Они добились того, что мы стали действовать один на один, без заслонов, организации, поддались, стали играть в неорганизованный баскетбол. 26-10 в третьей четверти, по сути, сделали результат. В четвертой стали защищаться так, как в предыдущих двух матчах, были хорошие моменты. Но мы должны уметь играть против такого прессинга, как сегодня, потому что матч в Болонье будет таким же, с жесткой физической защитой. Мы должны играть через такую оборону, держать удар и следовать своему плану. Получили много информации. Хороший урок. Есть над чем работать. Проанализируем и будем исправлять ошибки, становиться лучше. Сегодня результат — по заслугам», — заявил Пашутин.