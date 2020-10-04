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В США не разрешили поставить билборды с обвинением Леброна Джеймса в лицемерии

В США не разрешили поставить билборды с обвинением Леброна Джеймса в лицемерии
Баскетбол / НБА 0

Одна из правительственных общественных организаций США решила потратить несколько сотен тысяч долларов на серию рекламных бордов с критикой форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его позицию в отношении Китая, но эта идея была отклонена рекламной компанией, сообщает MSN.

Консервативная группа из Вирджинии под названием «Национальный юридический и политический центр» разработала рекламный щит, на котором изображен Леброн с китайским флагом, закрывающим рот, и надписью «Молчание — это насилие». Компания заблокировала рекламу из-за страха расстроить Джеймса.

Представитель рекламной компании сказал, что рекламные щиты поставят, если изображение Леброна будет удалено, но председатель общественной Питер Флаэрти сказал, что это не вариант.

Фото можно посмотреть в Твиттер-аккаунте New York Post.

Леброн Джеймс активно выступает по общественно-политическим вопросам США, но во время конфликта НБА с Китаем решил не высказываться против азиатской страны.

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