В США не разрешили поставить билборды с обвинением Леброна Джеймса в лицемерии

Одна из правительственных общественных организаций США решила потратить несколько сотен тысяч долларов на серию рекламных бордов с критикой форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его позицию в отношении Китая, но эта идея была отклонена рекламной компанией, сообщает MSN.

Консервативная группа из Вирджинии под названием «Национальный юридический и политический центр» разработала рекламный щит, на котором изображен Леброн с китайским флагом, закрывающим рот, и надписью «Молчание — это насилие». Компания заблокировала рекламу из-за страха расстроить Джеймса.



Представитель рекламной компании сказал, что рекламные щиты поставят, если изображение Леброна будет удалено, но председатель общественной Питер Флаэрти сказал, что это не вариант.

Фото можно посмотреть в Твиттер-аккаунте New York Post.

Леброн Джеймс активно выступает по общественно-политическим вопросам США, но во время конфликта НБА с Китаем решил не высказываться против азиатской страны.