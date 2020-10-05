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«Лейкерс» установили новый антирекорд в истории НБА

«Лейкерс» установили новый антирекорд в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Завершился третий матч финальной серии НБА между» «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) и закончилась победой «Майами» со счётом 115:104. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

«Лейкерс» — первая команда в истории НБА, которая не реализовала не менее 25 трёхочковых бросков в двух играх финала НБА подряд. В третьей игре с «Хит» реализовали 14/42 из-за дуги, во второй — 16/47.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.

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