Фрэнк Вогель назвал две основные причины поражения «Лейкерс» в игре с «Майами»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель после поражения в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115, 2-1) заявил, что на результате сказался перебор фолов Энтони Дэвиса и слабая защита против лидера соперников Джимми Батлера.

«Перебор фолов Энтони Дэвиса немного повлиял на нас, но такое было и раньше. Мы должны пройти через это. Это часть игры. Мы видим это на протяжении всего сезона и в плей-офф. Нужно уметь адаптироваться и приспосабливаться. Возможно, это немного повлияло на наш ритм в нападении, но нам просто нужно быть лучше в целом на обоих концах площадки. Мы определённо должны лучше работать с Джимми Батлером. Сколько он набрал? 40 очков и 13 передач. Мы плохо справились с ним. Мы посмотрим запись матча и поймём, как можно стать лучше», — приводит слова Вогеля ASAP Sports.