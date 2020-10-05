Джимми Батлер сделал предупредительное послание для Леброна Джеймса и «Лейкерс»

Атакующий защитник Джимми Батлер после третьего матча финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2) заявил, что команда станет ещё сильнее после возвращения в строй центрового Бэма Адебайо.
«Леброн Джеймс слишком много раз побеждал меня. Я уважаю этого парня за это, но сейчас другое время, другая группа парней вокруг меня. Мы здесь, чтобы побеждать. Мы здесь, чтобы сражаться. Мы очень сильно усложнили жизнь „Лейкерс“ в третьей игре. Говорил, ли я Леброну и «Лейкерс», что у них проблемы. Да, я сказал именно это. Думаю, что мы станем ещё лучше, когда в строй вернётся Бэм Адебайо. Мы всегда уверены в себе. Мы знаем, что можем выиграть в любой игре. Мне не нравится слово „аутсайдер“, но на нас никто не ставит. И нам действительно всё равно. Мы собираемся выйти на площадку и сражаться. Это то, чем мы занимались весь год, весь плей-офф, всё время, что мы здесь. Сохраняйте уверенность. У нас хорошая команда», — приводит слова Батлера ASAP Sports.
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