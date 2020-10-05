Горан Драгич: Джимми Батлер показал, почему он является лидером и сердцем этой команды

Разыгрывающий «Майами Хит» Горан Драгич отреагировал на игру своего партнёра по команде Джимми Батлера в победном третьем матче серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (115:104, 1-2).



«Брат, Джимми Батлер, сегодня показал, почему он лидер и сердце этой команды!» — написал Драгич на своей странице в «Твиттере».



Батлер в третьем матче серии с «Лейкерс» набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА.



Кроме того Батлер стал четвёртым игроком в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала.



Джимми — лишь третий игрок в истории НБА, набравший не менее 40 очков при точности 70% или выше в финальной игре. Остальные — Уилт Чемберлен (6 мая 1970 г.) и Кайри Ирвинг (13 июня 2016 г.).