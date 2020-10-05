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Пашутин рассказал, как «Локомотив-Кубань» планирует одержать вторую победу в Еврокубке

Пашутин рассказал, как «Локомотив-Кубань» планирует одержать вторую победу в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от матча с «Виртус Болонья» в рамках второго тура регулярного чемпионата Еврокубка.

«Виртус» – сбалансированная команда с большим количеством снайперов. Абасс, Теодосич, Уимс и ещё целый ряд игроков очень опасны, атакуют с хорошим процентом из-за дуги. Нам следует агрессивно играть в защите как на щите, так и на периметре. В нападении должны быть внимательны против прессинга, контролировать ритм, нужна максимальная концентрация все сорок минут матча. Будем настраиваться и играть только на победу!» — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и «Виртус Болонья» состоится 7 октября в Болонье, начало встречи — в 21:30 по московскому времени.

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