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Травмированные звёзды «Майами» раскрыли свой статус перед четвёртой игрой финала НБА

Травмированные звёзды «Майами» раскрыли свой статус перед четвёртой игрой финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Майами Хит» Бам Адебайо и его одноклубник разыгрывающий Горан Драгич рассказали о своём состоянии перед четвертым матчем серии финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-2).

«Мне стало лучше. Решение примет медперсонал. Стараюсь вернуться как можно быстрее. Мы смотрим на это в течение суток. Когда они скажут, что я готов играть, сделаю это», — приводит слова Адебайо твиттер-аккаунт «Майами».

«Делаю что могу. Чувствую себя лучше, чем раньше, но посмотрим. Нет графика восстановления. Все что могу сделать сейчас, это быть последовательным в лечении», — сказал Драгич.

Драгич и Адебайо получили травмы в первом матче серии. У Горана — плантарный фасциит, Адебайо испытывает боли в плече и шее.

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