Кулагин и Воронцевич отказались переходить в «Нижний Новгород»

Генеральный менеджер «Нижнего Новгорода» и сборной России Сергей Панов высказался о ситуации со свободными агентами защитником Дмитрием Кулагиным и форвардом Андреем Воронцевичем.
«Скажу так: у нас хватает своих проблем, с которыми нужно разбираться. В первую очередь, надо сделать все возможное, чтобы все наши ключевые игроки в хорошей форме смогли подойти к мини-турниру в Сплите. До соперников мы еще не дошли. К тому же зачастую незвездные игроки могут быть больше мотивированы, чем их статусные партнеры. Поэтому, возможно, потери тех же немцев и хорватов, не дадут нам преимущества. В любом случае будем готовиться в полную силу. У нас нет неважных игроков. Обойма не такая большая, игровое время каждого кандидата очень важно. Поэтому тот факт, что Кулагин и Воронцевич в октябре без контрактов, не радует. Мы предлагали им поиграть за «Нижний Новгород» перед началом сезона, но оба отказались», — приводит слова Панова «Спорт-Экспресс».
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