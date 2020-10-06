Матч «Зенит» — «Барселона» перенесён на 9 октября
Матч Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной» перенесён на 9 октября 2020 года, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
Матч 2-го тура регулярного сезона Евролиги должен был пройти в Санкт-Петербурге 8 октября (20:00 мск). Ранее в «Барселоне» коронавирусом заразился главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс.
«Зенит» — один из трёх клубов Единой лиги ВТБ, представляющих Россию в Евролиге. Также там выступают действующий чемпион турнира ЦСКА и «Химки». В матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» (73:69), «Барселона» дома победила московский ЦСКА (76:66).
- 6 октября 2020
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
17:49
-
16:57
-
16:24
-
15:37
-
14:12
-
13:26
-
13:22
-
13:07
-
12:04
-
10:37
-
09:54
-
09:26
-
08:46
-
08:29
-
08:25
-
08:18
-
08:09
-
07:55
-
00:51
- 5 октября 2020
-
23:16
-
23:09
-
22:57
-
22:35
-
21:49
-
21:11
-
20:48
-
19:58
-
19:28
-
19:03
-
17:53
-
16:50
Партнерский контент