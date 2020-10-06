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Кайл Хайнс: мог перейти в «Маккаби», но если задуматься, то период в ЦСКА был чудесным

Кайл Хайнс: мог перейти в «Маккаби», но если задуматься, то период в ЦСКА был чудесным
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболист «Милана» Кайл Хайнс признался, что мог перейти в «Маккаби», а не в ЦСКА в 2013 году.

«Мог бы перейти в „Маккаби“, когда покинул „Олимпиакос“. Разговаривал по телефону с Дэвидом Блаттом перед тем, как перейти в ЦСКА. Он просил час, чтобы посмотреть, что может сделать. Я считал, что подпишу контракт, но они выбрали кого-то другого. Это было безумие. Но если подумать, то для меня всё обернулось чудесным образом. Период в ЦСКА был просто чудесным», — приводит слова Кайла Ханйса Gazzetta.gr.

Напомним, Кайл Хайнс выступал в составе ЦСКА с 2013 года. За это время дважды выиграл с командой трофей Евролиги и шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. Хайнс провёл в составе ЦСКА 414 матчей (пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, совершил 1703 подбора и сделал 284 блок-шота.

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