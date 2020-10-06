В «Зените» объяснили, почему отказались от технической победы над «Барселоной»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный объяснил, почему было принято решение перести матч второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» с 8 на 9 октября, несмотря на возможность добиться технической победы над соперником.

«Зачем согласились на перенос матча с «Барселоной»? Я считаю, что надо быть в такой ситуации корректным по отношению к соперникам. Мы сейчас играем в таких условиях что нужно поддерживать друг друга чтобы состоялся полноценный чемпионат. Могли отказаться, и возможным в том числе мог стать вариант с технической победой 20:0 для нас. Но для «Зенита», и, я уверен, наших болельщиков, намного важнее не 2 очка в таблице таким путем, а настоящий большой баскетбол, которого мы все ждали больше полгода. Что будет, если матч не получится провести 9-го октября? Есть ли в календаре «Зенита» ещё свободные даты? Мы не хотим думать и обсуждать такой вариант, команда готовится дать бой одному из сильнейших клубов Европы. С датами сложно, но решаемо. Только вопрос зависит не только от наличия свободных дат у нас, а о возможности включить их в жесткий график общих календарей обеих лиг», — цитирует Церковного «Спорт-Экспресс».