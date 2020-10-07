Аналитик НБА: Коби Брайант умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул

Аналитик НБА Майлз Браун призвал не ассоциировать вероятное будущее чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» с трагически погибшей легендой клуба Коби Брайантом. «Лейкерс» ведут 3-1 в серии финала НБА с «Майами Хит».
«Канал ABC использует слоган «Сделай это для Коби» в своей промо-рекламе. Ребята… Все кричат, сделайте это для Коби, кроме Ванессы Брайант. Это должно вам кое о чём говорить. Остановитесь. Использовать смерть Коби как призыв к чему-то — это так некрасиво. Он умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул, а эта победа не вернёт его в семью. Я ненавижу, когда люди так играют с жизнью. Коби связан со всеми, с кем так или иначе пересекался. Не только команде, за которую он играл. Пусть покоится с миром», — написал Браун на своей странице в «Твиттере».
- 7 октября 2020
-
22:37
-
22:30
-
22:09
-
22:02
-
22:00
-
20:37
-
19:49
-
19:44
-
19:29
-
19:09
-
18:59
-
18:38
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
14:52
-
14:38
-
13:38
-
13:38
-
13:28
-
12:46
-
12:17
-
11:55
-
11:20
-
11:02
-
10:54
-
10:53
-
10:29
-
09:51
-
09:33
-
08:56
-
08:53
-
08:39