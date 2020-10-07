Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Аналитик НБА: Коби Брайант умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул

Аналитик НБА: Коби Брайант умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул
Баскетбол / НБА 0

Аналитик НБА Майлз Браун призвал не ассоциировать вероятное будущее чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» с трагически погибшей легендой клуба Коби Брайантом. «Лейкерс» ведут 3-1 в серии финала НБА с «Майами Хит».

«Канал ABC использует слоган «Сделай это для Коби» в своей промо-рекламе. Ребята… Все кричат, сделайте это для Коби, кроме Ванессы Брайант. Это должно вам кое о чём говорить. Остановитесь. Использовать смерть Коби как призыв к чему-то — это так некрасиво. Он умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул, а эта победа не вернёт его в семью. Я ненавижу, когда люди так играют с жизнью. Коби связан со всеми, с кем так или иначе пересекался. Не только команде, за которую он играл. Пусть покоится с миром», — написал Браун на своей странице в «Твиттере».

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020