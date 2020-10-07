Аналитик НБА: Коби Брайант умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул

Аналитик НБА Майлз Браун призвал не ассоциировать вероятное будущее чемпионство «Лос-Анджелес Лейкерс» с трагически погибшей легендой клуба Коби Брайантом. «Лейкерс» ведут 3-1 в серии финала НБА с «Майами Хит».

«Канал ABC использует слоган «Сделай это для Коби» в своей промо-рекламе. Ребята… Все кричат, сделайте это для Коби, кроме Ванессы Брайант. Это должно вам кое о чём говорить. Остановитесь. Использовать смерть Коби как призыв к чему-то — это так некрасиво. Он умер не для того, чтобы «Лейкерс» выиграли титул, а эта победа не вернёт его в семью. Я ненавижу, когда люди так играют с жизнью. Коби связан со всеми, с кем так или иначе пересекался. Не только команде, за которую он играл. Пусть покоится с миром», — написал Браун на своей странице в «Твиттере».