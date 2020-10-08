Вдова Брайанта отреагировала на решение «Лейкерс» сыграть в форме в честь Коби в 5-м матче

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, отреагировала на то, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в пятом матче финальной серии НБА с «Майами Хит» будет играть в форме в честь Коби.
«Вперёд, «Лейкерс», — написала Ванесса Брайант в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» «Лейкерс»
На данный момент счёт в серии 3-1 в пользу «Лейкерс», и в случае победы в пятом матче клуб из Лос-Анджелеса может оформить чемпионство.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
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