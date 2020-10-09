Назван лучший управленец сезона НБА

Руководство НБА назвало имя лучшего менеджера сезона-2019/2020. Им стал президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».

В голосовании Фрэнк обошёл генерального менеджера «Оклахома-Сити Тандер» Сэма Прести и многолетнего президента «Майами Хит» Пэта Райли. Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка занял в голосовании лишь седьмое место.

Напомним, что именно «Хит» и «Лейкерс» ныне оспаривают трофей в финале НБА. Что касается «Клипперс», то команда, будучи одним из фаворитов сезона, прекратила борьбу за трофей в полуфинале Западной конференции. На этой стадии калифорнийцы в семи матчах серии уступили «Денвер Наггетс».