Назван лучший управленец сезона НБА
Руководство НБА назвало имя лучшего менеджера сезона-2019/2020. Им стал президент по баскетбольным операциям «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк, сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере».
В голосовании Фрэнк обошёл генерального менеджера «Оклахома-Сити Тандер» Сэма Прести и многолетнего президента «Майами Хит» Пэта Райли. Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка занял в голосовании лишь седьмое место.
Напомним, что именно «Хит» и «Лейкерс» ныне оспаривают трофей в финале НБА. Что касается «Клипперс», то команда, будучи одним из фаворитов сезона, прекратила борьбу за трофей в полуфинале Западной конференции. На этой стадии калифорнийцы в семи матчах серии уступили «Денвер Наггетс».
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