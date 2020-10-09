Леброн Джеймс рассказал о невероятных отношениях с владелицей «Лейкерс» Джини Басс

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал об отношениях с владелицей франшизы Джини Басс.

«Мои отношения с Джини Басс невероятные. Я считаю, что она невероятная владелица. Я думаю, что она сильная женщина. Я думаю, то, во что она верит, является продолжением дела своего отца. Она продолжает создавать наследие этой великой франшизы. Я просто счастлив быть частью этого. Я счастлив за отношения, которые у меня сложились с ней, а также с Линдой Рэмбис. Это очень уникально. Для меня большая честь быть частью этого. Мне нравится история баскетбола. Я так много читал о докторе Бассе, его командах и его успехах. Я считаю, что играть в „Лейкерс“, когда его дочь владеет командой, — это круто. Это лишь усиливает наследие этой франшизы», — цитирует Джеймса ASAP Sports.

«Лейкерс» находятся в шаге от завоевания титула чемпиона НБА.