Леброн отреагировал на решение «Лейкерс» играть в форме в честь Коби Брайанта в финале НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение команды сыграть пятый матч финала НБА с «Майами Хит» в специальной форме, посвящённой Коби Брайанту.



«Судя по тому, что я увидел, это очень классная форма. Очевидно, что до тех пор, пока вы не возьмете её в руки, то не заметите всех нюансов. Она супер детализирована. Там есть принт в виде змеи Мамбы. Что очень символично. Вообще, это что-то большее, чем просто комплект формы. Он представляет человека, который отдал франшизе 20 лет соей жизни. Отдал свою кровь, пот и слезы, а также доказал преданность своему делу, как на паркете, так и вне его», — приводит слова Леброна ASAP Sports.



Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.