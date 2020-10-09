Леброн отреагировал на решение «Лейкерс» играть в форме в честь Коби Брайанта в финале НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение команды сыграть пятый матч финала НБА с «Майами Хит» в специальной форме, посвящённой Коби Брайанту.
«Судя по тому, что я увидел, это очень классная форма. Очевидно, что до тех пор, пока вы не возьмете её в руки, то не заметите всех нюансов. Она супер детализирована. Там есть принт в виде змеи Мамбы. Что очень символично. Вообще, это что-то большее, чем просто комплект формы. Он представляет человека, который отдал франшизе 20 лет соей жизни. Отдал свою кровь, пот и слезы, а также доказал преданность своему делу, как на паркете, так и вне его», — приводит слова Леброна ASAP Sports.
Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Коби погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они погибли. 23 августа Коби исполнилось бы 42 года.
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