Тренер «Барселоны» высказался о поражении от «Зенита»

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Томас Масюлис поделился своим мнением после матча второго тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (70:74).



«В первую очередь хочу поздравить «Зенит» с победой. Что касается «Барселоны», то мы начали матч довольно хорошо, но во второй четверти потеряли концентрацию, противник этим воспользовался. Доволен тем, как играли в защите. Но мы не показывали командный баскетбол, пытались больше обыгрывать один в один, и это стало главной проблемой. В концовке мы бросили пару открытых бросков, но не попали. Хотели спасать матч по одному, а не за счёт командой игры. Мы поддерживали связь с Ясикявичусом только по WhatsApp, так как он в изоляции. Нам было тяжело, но мы знаем, что весь сезон будет таким.

Мы приехали играть и не ищем извинений. Думаю, игрокам «Зенита» и судьям тоже было тяжело. «Зенит» — очень хорошая команда, с хорошими тренерами. Они умеют использовать слабые стороны соперника, забивают много трёхочковых, Пангос играет очень хорошо. Мне трудно сравнивать «Зенит» и ЦСКА, обе команды хороши», — цитирует Масюлиса «Матч ТВ».

Отметим, Масюлис возглавлял «Барселону» в игре с «Зенитом», поскольку главный тренер Шарунас Ясикявичус заразился коронавирусом.