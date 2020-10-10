Повторный тест игрока «Химок» на коронавирус дал отрицательный результат
Повторный тест центрового «Химок» Грега Монро на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат, сообщает литовский инсайдер Донатас Урбонас на своей странице в «Твиттере».
9 октября «Химки» объявили об условно-положительных результатах теста ПЦР у Монро и Максима Барашкова. После этого матч с «Жальгирисом» в Евролиге, запланированный на 9 октября, перенесли на один день. Ранее перед встречей эстонского «Калева» в Единой лиге ВТБ положительный результат показали тесты на коронавирус форварда Яниса Тиммы, центрового Джордана Микки и защитника Евгения Воронова.
«Химки» в первом туре Евролиги дома уступили греческому «Панатинаикосу» (76:78). В Единой лиге ВТБ клуб в четырех матчах одержал две победы.
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