Подруга-модель Тайлера Хирроу резко обратилась к фанатам «Лейкерс»

Катя Элиз Хенри, девушка атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу резко отреагировала на мнением скептиков, которые ставили подсомнение победу её парня в пятом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3).
Популярная Инстаграм-модель с помощью эмоджи показала средний палец всем, кто думал, что финальная серия закончится на пятом матче. Ранее Хенри встречалась с форвардом «Лейкерс» Кайлом Кузмой.
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.
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