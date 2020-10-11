Подруга-модель Тайлера Хирроу резко обратилась к фанатам «Лейкерс»

Катя Элиз Хенри, девушка атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу резко отреагировала на мнением скептиков, которые ставили подсомнение победу её парня в пятом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:108, 2-3).



Популярная Инстаграм-модель с помощью эмоджи показала средний палец всем, кто думал, что финальная серия закончится на пятом матче. Ранее Хенри встречалась с форвардом «Лейкерс» Кайлом Кузмой.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершилась 5-я игра финальной серии плей-офф НБА сезона-2019/2020 между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Хит» — 111:108 (2-3). Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 12 октября. Начало – в 2:30 мск.

