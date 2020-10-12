Леброн Джеймс: проявите ко мне чёртово уважение

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс призвал проявить уважение ко всей организации «Лейкерс» после победы в финале НБА над «Майами Хит» (106:93, 4-2).

«Этот титул много значит для репутации этой франшизы. Когда я приехал сюда, сказал Джини Басс, что собираюсь вернуть эту франшизу на то место, где она и должна быть. Её покойный великий отец делал это так много лет, а она просто взяла его обязанности на себя. Невероятное чувство — осознавать себя частью такой исторической франшизы. Не только у меня есть это чувство, но и у моих товарищей по команде, у организации, тренеров, у всех, кто здесь работает. Мы просто хотим проявления уважения. Роб Пелинка хочет уважения. Тренер Фрэнк Вогель хочет уважения. Организация «Лейкерс» хочет уважения. Все фанаты «Лейкерс» тоже хотят уважения. И мне тоже нужно это. Проявите ко мне чёртово уважение», — приводит слова Джеймса ESPN.