Леброн Джеймс отреагировал на завоевание титула чемпиона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от победы в серии финала НБА с «Майами Хит» со счётом 4-2.
«Я ставлю себя, своё тело и разум в положение, позволяющее быть полезным моим товарищам по команде. Я ни разу за свою карьеру не пропустил ни одной игры плей-офф. Лучшее, что вы можете сделать для своих товарищей по команде, это быть полезным. Я просто надеюсь, что мои ребята будут гордиться. Это всё, что имеет для меня значение. Я заставляю своих парней гордиться, заставляю гордиться фанатов. Моя семья вернулась домой. Я не могу дождаться, когда присоединюсь к ним дома в Акроне, штат Огайо. Мы сделали это снова. В этом вся суть», — приводит слова Джеймса ESPN.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.
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