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Кузма: не знали, выберемся ли из Китая, погиб Коби, потом COVID. А теперь мы чемпионы НБА!

Кузма: не знали, выберемся ли из Китая, погиб Коби, потом COVID. А теперь мы чемпионы НБА!
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма поделился эмоциями после победы в финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (106:93, 4-2).

«Я сейчас наполовину пьян от шампанского, поэтому не знаю, как в точности действовать. Но парни, я всего лишь ребёнок из Флинта, штат Мичиган. Это безумие. Сумасшедший момент. Я едва попал в колледж, меня вообще не должны были выбирать на драфте. А теперь мы чемпионы НБА! Это невероятно. Трудности делают эту победу слаще. Мы играем в баскетбол целый год. Мы через многое прошли как команда. Поехали в Китай, не зная, выберемся ли оттуда. Я не знал, будем ли мы играть там в баскетбол. Мой брат Коби Брайант скончался. А потом ударил этот COVID. Зашли в „пузырь“. У нас нет Эйвери Брэдли, но у нас психологически крепкая команда. Каждый чем-то пожертвовал ради улучшения команды, и это впечатляет», — приводит слова Кузмы ASAP Sports.

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