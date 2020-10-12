Роб Пелинка высказался о Джини Басс и уволенном Мэджике Джонсоне после титула «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка отметил вклад в завоевание титула чемпиона НБА сезона-2019/2020 владелицы Джини Басс и бывшего президента команды Мэджика Джонсона, уволенного в прошлом году.

«Я до сих пор благодарен за два сезона, которые мне довелось поработать с Мэджиком. Он определённо является частью сегодняшнего триумфа. Мэджик — невероятный человек, у нас прекрасные, невероятно прочные отношения. Он был одним из первых, кому я позвонил сегодня вечером. Отлично поговорили с ним. Я просто благодарен за то, что проделанная нами работа привела к этому, а всё остальное на самом деле ничего не значит, когда вы держите трофей.



У нас лучший владелец во всем профессиональном спорте США — Джини Басс. Она невероятная. Она руководит франшизой с действительно редким сочетанием отваги и страсти. Я думаю, что культура «Лейкерс» сосредоточена на том, чтобы у игроков было всё необходимое для достижения успеха. Это организация, ориентированная на игроков. Это наша культура, и Джини её устанавливает. Она невероятный друг. К ней я обращаюсь за любым советом. Ни у одной франшизы НБА теперь нет большего количества титулов, чем у нас сейчас. Я знаю, что её отец доктор Басс гордится этим, и я знаю, что Джини больше всего на свете хочет, чтобы её отец гордился тем наследием, которое он оставил для всех нас. Она просто невероятная владелица с невероятной преданностью делу, и мы ей невероятно благодарны», — цитирует Пелинку ASAP Sports.