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Джини Басс отреагировала на титул «Лейкерс» и высказалась о Леброне Джеймсе

Джини Басс отреагировала на титул «Лейкерс» и высказалась о Леброне Джеймсе
Баскетбол / НБА 0

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением после победы над «Майами Хит» (4-2) в финале плей-офф НБА.

«Я так горжусь командой. Как на площадке, так и за её пределами. Игроки заставили Лос-Анджелес гордиться своим упорным трудом, профессионализмом и самоотдачей. Написали собственную вдохновляющую главу в великой истории „Лейкерс“. Мы пережили душераздирающую трагедию с потерей наших любимых Коби Брайанта и Джанны. Пусть этот трофей станет напоминанием о том, что, когда мы сплачиваемся и верим друг в друга, могут случиться невероятные вещи», — приводит слова Басс ESPN.

Также Басс поделилась мнением о форварде «Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн не боится использовать свою платформу, чтобы говорить о важных вещах, не беспокоясь о негативной реакции или общественном мнении. Он выступает за то, во что верит. Благодаря его примеру я стала смелее открыто говорить о вещах, которые считаю правильными», — добавила владелица «Лейкерс».

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