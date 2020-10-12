Мэджик отреагировал на то, что уволивший его Пелинка позвонил ему после титула «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка вскоре после завоевания титула чемпиона НБА позвонил бывшему президенту клуба Мэджику Джонсону.

«Роб Пелинка очень порадовал меня, когда связался после завоевания титула. Это многое значит для меня, потому что я знаю, он сделал это прямо посреди празднования с игроками и тренерами «Лейкерс», а также Джини Басс. Он не обязан был этого делать», – приводит слова Джонсона Reddit.

Джонсон стал первым, кому позвонил Пелинка после завоевания титула. Мэджик покинул «Лейкерс» незадолго до завершения сезона-2018/2019, в котором клуб из Лос-Анджелеса не вышел в плей-офф. По данным СМИ, между Джонсоном и Пелинкой возникали разногласия, а Роб был инициатором увольнения Мэджика.