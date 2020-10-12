Женщина обвинила игрока НБА в изнасиловании и требует $ 500 тыс

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Теренс Фергюсон ещё в 2018 году обвинялся в изнасиловании девушки. Весной 2020 года прокуратура отказалась от рассмотрения дела, так как доказательств того, что он силой принудил предполагаемую жертву к связи не было.

Тем не менее, дело может рассматриваться в гражданском, а не уголовном суде. Девушка, которая, как выяснилось, пребывала в отношениях с Фергюсоном, намерена истребовать от него $ 500 тыс. По её версии, баскетболист склонил её к одновременной связи с ним и его братом, сообщает BasketUSA.

Минувший сезон стал для 22-летнего баскетболиста третьим в карьере в НБА. На протяжении всей профессиональной карьеры он выступал в «Оклахома-Сити Тандер».