Женщина обвинила игрока НБА в изнасиловании и требует $ 500 тыс
Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Теренс Фергюсон ещё в 2018 году обвинялся в изнасиловании девушки. Весной 2020 года прокуратура отказалась от рассмотрения дела, так как доказательств того, что он силой принудил предполагаемую жертву к связи не было.
Тем не менее, дело может рассматриваться в гражданском, а не уголовном суде. Девушка, которая, как выяснилось, пребывала в отношениях с Фергюсоном, намерена истребовать от него $ 500 тыс. По её версии, баскетболист склонил её к одновременной связи с ним и его братом, сообщает BasketUSA.
Минувший сезон стал для 22-летнего баскетболиста третьим в карьере в НБА. На протяжении всей профессиональной карьеры он выступал в «Оклахома-Сити Тандер».
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