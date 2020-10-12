Мэджик Джонсон назвал гарантированное место продолжения карьеры Энтони Дэвиса

Легенда НБА Мэджик Джонсон не сомневается, что тяжёлый форвард Энтони Дэвис останется в команде на следующий сезон после завоевания титула в этом году. Джонсон считает, что Дэвис может стать следующим лицом франшизы после завершения карьеры Леброна Джеймса.
«Гарантирую, что Энтони Дэвис вернётся. Это лучшая ситуация для Энтони Дэвиса и «Лейкерс». Энтони Дэвис теперь известен во всем мире благодаря платформе «Лейкерс». Он и Леброн могут повторить завоевание титула в следующем сезоне. Они делают друг друга лучше. И последнее, но не менее важное. Здорово, когда Леброн завершит карьеру и скажет: «Вот, Энтони Дэвис, теперь это твоя команда. Приведи «Лейкерс» к следующим 5-6 титулам. Кроме того, Энтони Дэвису нравится жить в Лос-Анджелесе», — приводит слова Джонсона Forbes.
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