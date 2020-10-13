«Чикаго» устроил чистку тренерского штаба. Команду покинули 4 специалиста
Тренерский штаб «Чикаго Буллз» претерпел численные кадровые изменения. Команду покинули Рой Роджерс, Дин Купер, Нэйт Лэнсер и Карен Стэк Умлауф, сообщил клуб в официальном пресс-релизе.
В межсезонье новым главным тренером «Чикаго» стал экс-наставник «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донован. На этом посту он сменил Джима Бойлена. С 55-летним Донованом подписан четырёхлетний контракт.
«Буллз» планируют сосредоточиться на развитии молодых баскетболистов, поэтому Донован и вице-президент по баскетбольным операциям Артурас Карнишовас учтут этот момент при формировании нового штаба. В прошлом сезоне «Чикаго» не смог выйти в плей-офф НБА. «Буллз» заняли 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.
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