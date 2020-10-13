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Стив Керр отреагировал на завершение сезона НБА

Стив Керр отреагировал на завершение сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поблагодарил НБА и комиссара лиги Адама Сильвера за отличную организацию рестарта сезона-2019/2020 в Орландо.

«Когда началась пандемия, было трудно представить, что НБА осуществит то, что она только что сделала — создаст «пузырь», который освободит игроков, тренеров и персонал от коронавируса, позволив завершить сезон увлекательной серией плей-офф и доставить всем нам отличное развлечение. Спасибо Адаму Сильверу и НБА, всем игрокам, тренерам, официальным лицам, дикторам, съемочным группам, сотрудникам Диснейуорлда и всем, кто многим пожертвовал, чтобы добиться этой цели. Я горжусь тем, что являюсь частью этой лиги», — написал Керр на своей странице в «Твиттере».

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