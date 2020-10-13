Эксперт: просто с ума сойти! Леброн сделал то, что не удавалось даже праймовому Шаку

Аналитик НБА Ник Райт отдал должное форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу за рекорд по точности двухочковых в истории плей-офф, которого не достигал даже легендарный классический центровой Шакил О'Нил.

«Просто с ума сойти! Леброн в 17-м сезоне карьеры, в возрасте 35 лет, только что показал самый высокий процент точности двухочковых в истории плей-офф НБА, побив собственный рекорд. Сейчас у него первый, второй и пятый показатели точности в истории плей-офф НБА. Даже праймовый Шакил О'Нил никогда не приближался к этому», — написал Райт на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» прошёл 6-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 106:93. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл серию 4-2 и стал чемпионом НБА сезона-2019/2020. Таким образом, «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл НБА впервые с сезона-2009/2010. Благодаря этой победе калифорнийский клуб сравнялся с рекордсменом – «Бостон Селтикс», теперь у обоих по 17 титулов.